Con "Non ti dico no", in duetto con Loredana Berté, sono stati tra i protagonisti dell'estate 2018. Ora il reggae contagioso dei Boomdabash arriva anche sul palco dell'Ariston. Il gruppo salentino è in gara al Festival di Sanremo 2019 con "Per un milione". Gli autori sono praticamente gli stesso dietro "Roma-Bangkok", la hit portata al successo da Baby K e Giusy Ferreri nel 2015: oltre a Takagi & Ketra (Alessandro Merli e Fabio Clemente, il duo di "L'esercito del selfie", "Da sola in the night" e "Amore e Capoeira"), tra gli autori di "Per un milione" ci sono anche Federica Abbate e Rocco Hunt. "Ci abbiamo messo un po' di tempo, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare al Festival. Tanta gavetta, tanti concerti, tante canzoni. Abbiamo cresciuto una generazione che ci ha fisicamente presi e portati a Sanremo. La nostra è una musica combattiva, che fa ballare, che ogni tanto parla anche di cose più frivole ma che per quindici anni non ha mai smesso di rendere migliore la vita delle persone", commentano, con un sorriso di soddisfazione, i Boomdabash. La canzone sarà inclusa nella riedizione sanremese dell'ultimo disco del gruppo, "Barracuda".