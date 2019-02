La coppia che non t'aspetti: Briga e Patty Pravo in gara al Festival di Sanremo 2019 con "Un po' come la vita". "Patty si è guardata un po' intorno ed ha individuato in me il candidato giusto per poter cantare questo brano insieme a lei", racconta il rapper romano a proposito della collaborazione con la cantante veneziana. Il brano, spiega Briga, alla sua prima partecipazione al Festival, "cerca di affrontare il tema del senso della vita e delle decisioni che ogni essere umano si trova a dover scegliere". In concomitanza con la partecipazione al Festival di Sanremo Briga pubblicherà un nuovo disco, una "collection" - così la chiama lui - che raccoglie i brani più significativi della sua carriera fino ad oggi, mentre Patty Pravo spedirà nei negozi il nuovo album d'inediti "Red".