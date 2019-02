Ultimo è in gara al Festival di Sanremo 2019 con "I tuoi particolari". Il cantautore romano torna sul palco dell'Ariston a distanza di un anno dalla vittoria tra le "Nuove proposte" con "Il ballo delle incertezze": stavolta gioca nel girone principale, quello dei "Campioni". "I tuoi particolari", spiega Ultimo, è una canzone che "descrive tutti i dettagli che mi ricordo della persona che non ho più al mio fianco, tutte quelle piccole abitudini che mi hanno segnato". Nel testo il cantautore riflette anche su quanto il successo degli ultimi mesi ha cambiato la sua vita: "Mi mancan tutti quei tuoi particolari / Quando dicevi a me / 'Ti senti solo perché non sei come appari'", canta Ultimo. Nella serata dei duetti al suo fianco ci sarà Fabrizio Moro, suo mentore. Ecco la nostra videoitervista.