Ieri sera al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia) si è giocata la 53esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano. Per la cronaca la partita è stata vinta dai New England Patriots sui Los Angeles Rams per 13 a 3.

Tra un tempo e l’altro della partita, che è televisivamente l’evento sportivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti, è tradizione che ci sia uno spettacolo canoro che, inutile dirlo, deve essere di prim’ordine, all’altezza dell’evento.

Quest’anno lo spettacolo di metà tempo è stato particolarmente tormentato e chiacchierato. Artiste come Rihanna, Cardi B e Pink si sono rifiutate di esibirsi in solidarietà con il giocatore Colin Kaepernick che nel 2016 rifiutò di alzarsi prima di una partita durante l’esecuzione dell'inno nazionale statunitense per protestare contro le ingiustizie razziali e la brutalità della polizia nei confronti delle persone di colore negli Stati Uniti.

Non bastasse, qualche giorno prima dello show dei Maroon 5 – gli artisti che con Travis Scott e Big Boi avevano l'incarico di intrattenere il pubblico – a rinfocolare la polemica ci ha pensato poi l’ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters li aveva invitati a inginocchiarsi sul palco in segno di solidarietà con Kaepernick. Adam Levine, dal canto suo, non si era tirato indietro e aveva risposto alle critiche che gli piovevano addosso da molte parti.

Insomma, una vigilia alquanto tormentata. Alla fine nessuno si è inginocchiato e lo spettacolo si è svolto in tutta tranquillità. Il massimo dell’oltraggio si è avuto quando il frontman della band statunitense Adam Levine è rimasto completamente a torso nudo sulle note di “Moves Like Jagger”.

Più sotto potete consultare la setlist e vedere l’intera esibizione.

Setlist:

Harder to Breathe

This Love

Sicko Mode (Travis Scott)

Girls Like You (with a Gospel Choir)

She Will Be Loved

The Way You Move (Big Boi)

Sugar

Moves Like Jagger