È venuto a mancare il leader dei Cold Collective e dei Transit Tim Landers. A farlo sapere sono state, attraverso i social, entrambe le band. La prima, di base a Boston, scrive: “La notizia è già circolata e sfortunatamente siamo qui per confermare quello che è stato detto. Il nostro cantante Tim Landers è venuto a mancare all’improvviso il 2 febbraio 2019. In questo momento chiediamo per favore il vostro rispetto e la vostra comprensione in questo periodo di lutto. Rilasceremo commenti più avanti quando troveremo le parole". Anche i Transit – band che Landers ha abbandonato nel 2014 e che si è poi sciolta nel 2016 - si sono espressi attraverso i social: “Riposa in pace Tim Landers” è il testo che accompagna l’immagine del musicista del Massachusetts.

Al momento nulla è stato reso noto circa le cause del decesso del giovane, ma la sua compagna Nicole Theiss ha dedicato al cantante statunitense un testo, pubblicato su Twitter, che accenna a come la loro relazione abbia sofferto di “problemi legati alla salute mentale e alla dipendenza”. Scrive Theiss: “Ha combattuto la battaglia, è andato alla guerra lo scorso anno, fatto tutte le cose che devono essere fatte per ricevere aiuto e tornare in piedi. Stava arrivando a quasi nove mesi di sobrietà e sfortunatamente questa terribile malattia ha vinto con una scivolata”.