Dopo le fotografie scattate nel sud dell’Inghilterra da un avventore durante le riprese del “Magical Mystery Tour”, due nuovi cimeli dell’universo Beatles sono stati battute all’asta, in questo caso dalla casa d’aste Moments in Time. Si tratta di due lettere, entrambe datate 1969, di poco precedenti alla fine del sodalizio artistico dei Fab Four.

La prima delle due lettere ha come destinatario John Eastman e risale al gennaio 1969. La missiva, firmata dai quattro Beatles e da Neil Aspinall della Apple, autorizza il fratello della futura moglie di McCartney, Linda, ad “agire per nostro conto nelle trattative di tutti i contratti che dovranno essere da noi stipulati nel mondo”. La seconda lettera è di tre mesi successiva alla prima e di un mese successiva al matrimonio tra McCartney e Linda Eastman ed esprime le diverse prospettive del quartetto di Liverpool in merito al ruolo di John e Lee Eastman, il padre di Linda, al quale è specificamente rivolta l’epistola, firmata dai soli John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. “Questa è per informarla” – si legge – “del fatto che non è autorizzato ad agire o a conferire a se stesso l’incarico di avvocato o rappresentante legale dei Beatles o di qualunque altra società che i Beatles possiedono o controllano. Riconosciamo che è autorizzato da agire per Paul McCartney, personalmente, e a questo proposito istruiremo i nostri rappresentanti perché le forniscano la massima collaborazione. La lettera si conclude con la richiesta di inviare ad Allen Klein, nel suo ufficio di New York, tutti i documenti riguardanti i Beatles. Klein, già manager dei Rolling Stone, era da poco già stato scelto da Lennon come suo manager personale.

Il prezzo d’asta della prima lettera è di 225mila dollari (circa 196mila euro). Quello della seconda di 325mila dollari (circa 283mila euro). Potete vederle entrambe sul sito di Moments in Time.