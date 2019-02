Durante il suo breve tour nei teatri americani il cantautore canadese ha riservato alcune sorprese al pubblico che ha preso parte al cosiddetto “Big M Theater Tour”, che ha fatto tappa a Milwaukee, Madison e Minneapolis. La più grande è toccata alla terza e quarta data allo State Theatre e al Northrop Auditorium di Minneapolis, il 29 e 31 gennaio, dove Neil Young ha eseguito dal vivo per la prima volta nella sua carriera “Running Dry (Requiem for The Rockets)”, parte dell’album del 1969 “Everybody Knows This Is Nowhere”, realizzato con i suoi Crazy Horse.

Sempre per la data del 29, la voce di “Heart of Gold” ha fatto delle scelte poco scontate, suonando “Cinnamon Girl” – non veniva proposta dal vivo da Young come solista dal maggio 2011 -, “White Line” – l’ultima versione dal vivo con i Promise Of The Real risale al 2015, in solitaria al 1999 -, “Southern Man” – lontana dai palchi dal 2015 - e “Don’t Let It Bring You Down”, che Young ha suonato dal vivo l’ultima volta nel 2012. Passando alle altre date, l’artista ha eseguito alcune rarità come “The Last Trip to Tulsa” il 28, “Razor Love” il 24 e “Long May You Run” il 31. “Harvest”, cantata da Young all’Overture Hall di Madison, mancava delle scene dal 2014.

Il calendario dal vivo del cantautore non è, al momento, particolarmente nutrito: le uniche date previste da Neil Young per i giorni e i mesi a venire sono quella di questa sera al Burton Cummings Theatre di Winnipeg, in Canada e, sempre nella sua terra natale, domani, alla Centennial Concert Hall della stessa città. Per quanto riguarda, invece, la bella stagione, l’artista andrà in scena al BootleRock Napa Valley 2019, in California, e al prestigioso British Summer Time di Hyde Park, Londra.