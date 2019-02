È stato affidato alla band di Dave Grohl il tradizionale concerto, il Super Saturday Night, che precede di un giorno la finale del campionato di football americano meglio nota come Super Bowl. Dopo essersi trasformati nei San Fernando Jackalopes nello spot sulla loro esibizione all’Atlantic Station di Atlanta, i Foo Fighters sono infine andati in scena, portando sul palco con loro diversi ospiti. Su tutti, l’addetto ai tamburi dei Queen, Roger Taylor, che ha raggiunto la formazione statunitense per l’esecuzione di “Under Pressure”, cover dei Queen più volte proposta dal vivo dai Foos cantata dal batterista Taylor Hawkins. Per un’altra cover, il classico dei Black Sabbath “War Pigs”, la band è invece stata accompagnata dal chitarrista Tom Morello e da Zac Brown, che hanno supportato i Foos, dopo che anche Perry Farrell si è unito alla squadra, per un secondo brano: “Mountain Song” dei Jane’s Addiction. Il sassofonista Dave Koz è stato invece ospite di Grohl e soci per “La Dee Da”, dall’ultima prova di studio della band, “Concrete and Gold”, uscita nel 2017.

Il Super Saturday Night apre le danze anticipando di un giorno il Super Bowl, che verrà disputato questa notte sempre ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, e vedrà i New England Patriots sfidare i Los Angeles Rams. Durante l’halftime show dell’evento sportivo più seguito dagli americani, si esibiranno – non senza polemiche - i Maroon 5, Travis Scott e Big Boi.

Ecco la scaletta completa del concerto dei Foo Fighters di ieri sera:

All My Life

Learn to Fly

The Pretender

The Sky Is a Neighborhood

Times Like These

Sunday Rain

My Hero

These Days

Walk

La Dee Da (con Dave Koz)

Another One Bites the Dust / Imagine / Jump / Blitzkrieg Bop / Day-Oh

Under Pressure (Queen) (con Roger Taylor)

Monkey Wrench

Run

War Pigs (Black Sabbath) (con Zac Brown e Tom Morello)

Mountain Song (Jane’s Addiction) (con Perry Farrell, Zac Brown e Tom Morello)

Best of You

Everlong