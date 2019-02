Il 29 marzo uscirà “Blue Lightning”, il nuovo album di Yngwie Malmsteen. Il disco è ispirato dal blues, con otto cover e quattro brani inediti.

Parlando dell'album, il chitarrista svedese dice:

"Ho sempre suonato vecchie canzoni, sia dal vivo che in studio. Ho fatto un album del genere chiamato “Inspiration” qualche tempo fa ed è stata l’etichetta Mascot a venire da me e suggerendomi di fare un album di blues. Sono cresciuto in una famiglia con una preparazione classica, la gente mi conosce per suonare in quello che viene definito uno stile neoclassico. Ma quando ebbi una chitarra per il mio quinto compleanno, quello che avrei cercato di emulare erano John Mayall & The Bluesbreakers, avrei suonato con quello che hanno fatto su disco con Eric Clapton. Questo è un qualcosa che la gente non pensa di me. Ho un forte interesse per il blues. Quindi, quando la Mascot è venuta da me suggerendomi di fare un album di canzoni in questo stile, non mi ha per niente disturbato. In effetti, sembrava così naturale."

Malmsteen ha scelto materiale in origine registrato da artisti come Jimi Hendrix, Deep Purple, Rolling Stones e Beatles, spiega:

"C'erano canzoni che fu immediatamente chiare che volevo fare. Erano “Purple Haze” e “Smoke On The Water” che suono da quando ero un ragazzino. Ma poi ho fatto anche qualcosa come “While My Guitar Gently Weeps” che non ero sicuro di poter fare. In questo caso, si trattava di andare per tentativi ed errori. Sono felice che sia stato in grado di rendere giustizia all'originale."

Con l'annuncio dell’uscita dell’album, Malmsteen ha pubblicato il primo singolo “Sun's Up Top's Down” che potete ascoltare più sotto.

Tracklist:

1. Blue Lightning

2. Foxey Lady

3. Demon’s Eye

4. 1911 Strut

5. Blue Jean Blues

6. Purple Haze

7. While My Guitar Gently Weeps

8. Sun’s Up Top’s Down

9. Peace, Please

10. Paint It Black

11. Smoke On The Water

12. Forever Man