Ancora tre giorni e la sera di martedì 5 febbraio avrà inizio la 69esima edizione del festival di Sanremo, la manifestazione canora più nota e importante d’Italia.

Già da tempo le notizie che riguardano il festival della canzone italiana hanno monopolizzato l’attenzione dei fan di casa nostra che tutto vogliono sapere e tutto vogliono scoprire sugli artisti che partecipano, sulle canzoni che presentano, sul terzetto di conduttori Baglioni-Raffaele-Bisio, sulle polemiche che nascono e muoiono, ma soprattutto, una e una sola è la domanda che viene posta, chi vincerà il festival?

I più indicati a rispondere a un quesito del genere sono quelli che per mestiere hanno a che fare con i pronostici, ovvero i bookmaker. Quindi abbiamo testato il polso della situazione, oggi sabato 2 febbraio, anche se la situazione si farà più precisa solo quando i vari interpreti presenteranno le loro canzoni sul palco del teatro Ariston.

La Snai mette in pole position Ultimo con una quota di 2.25 (per ogni euro giocato se ne vincono 2.25), a ruota Irama a 4.50 e Il Volo a 5. Molto in alto nelle quotazioni anche Daniele Silvestri e Nek entrambi a 8. Poi: Arisa a 10, Loredana Berté a 12, Simone Cristicchi a 15, Francesco Renga e Federica Carta insieme a Shade a 18. In mezzo al gruppo dei magnifici ventiquattro troviamo Motta e Enrico Nigiotti a 20, Paola Turci Mahmood Patty Pravo e Briga Nino D’Angelo con Livio Cori a 25. Lontano dalle possibilità di vittoria per la casa di scommesse Zen Circus Negrita e Ghemon a 33. Achille Lauro Boomdabash Einar a 40, a chiudere Anna Tatangelo e gli Ex Otago a 60.

Consultando l’agenzia Eurobet per alcuni artisti abbiamo riscontri differenti, anche se, nella sostanza i nomi dei favoriti rimangono sempre quelli. Quindi, a contendersi la vittoria a pari merito con una quota di 2.75 si trovano Ultimo e Irama, Il Volo è a 5 e Nek a 6. Simone Cristicchi è nel gruppo di testa con una quota di 8, mentre Francesco Renga è a 11. A 15 si trova un terzetto: Daniele Silvestri, Mahmood, Federica Carta e Shade. Dopo di loro Arisa a 16, Zen Circus a 21, Enrico Nigiotti Ghemon Patty Pravo e Briga a 26. Più sotto a 31 Achille Lauro, Ex Otago e Negrita. Ancora più lontano a 36 Motta, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar Loredana Bertè e sono a 41. Penultimi in griglia Paola Turci e Boombadash a 51. In ultimissima fila Anna Tatangelo a 67.