Gimlet Media ha sede a New York ed è stata fondata nel 2014, ha chiuso un ciclo di finanziamento di 6 milioni di dollari nel dicembre 2015 che ha portato il valore della società a 30 milioni di dollari.

Nel 2017, l'azienda ha intrapreso altri due round di investimento. Il primo in agosto, guidato da Stripes Group, che ha iniettato in Gimlet 15 milioni di dollari sì da portare la valutazione a circa 70 milioni di dollari. Il secondo, per 5 milioni di dollari, a settembre dalla società di pubblicità britannica WPP.

Secondo Recode e il Wall Street Journal, Spotify è ora in trattativa per acquistare Gimlet che ha creato podcast come Startup, Crimetown e The Pitch. Recode riporta che Spotify prevede di pagare più di 200 milioni di dollari per acquistare Gimlet.

Gimlet Media è stata co-fondata da Alex Blumberg, giornalista radiofonico, nonché produttore di This American Life e co-fondatore di Planet Money. L’altro co-fondatore è Matt Lieber, un ex produttore radiofonico che in precedenza aveva lavorato come consulente di gestione presso il Boston Consulting Group.

Spotify nell’ultimo anno è entrato decisamente nel mondo dei podcast. Lo scorso agosto, ha bloccato una nuova serie di The Joe Budden Podcast, un cast molto popolare tra gli appassionati di hip-hop.

Nell'agosto dello scorso anno, ha bloccato una nuova serie di The Joe Budden Podcast - un cast molto popolare per gli appassionati di hip-hop. Sempre nello stesso mese, Spotify ha debuttato con la sua prima serie di podcast con cinque episodi 'Ebb & Flow' condotto da Jasmine Solano e sponsorizzato da New Amsterdam Vodka.

Gimlet Media all’inizio dello scorso anno era presente in qualità di partner su Spotify quando la piattaforma di streaming musicale ha lanciato il formato multimediale Spotlight. Al tempo Matt Lieber, co-fondatore e presidente di Gimlet Media, ebbe a dichiarare: