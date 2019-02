Lo scorso 18 gennaio è uscito il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo “Con il nastro rosa”, canzone firmata da Mogol-Battisti inclusa nell’album di Lucio Battisti “Una giornata uggiosa” pubblicato nel 1980.

Dice il cantautore romano:

"Ero bambino quando ascoltando per la prima volta questa canzone ne rimasi innamorato tanto da sognare per anni di realizzarne una cover".

Massimo Di Cataldo ci ha regalato una versione #NoFilter dal divano di casa sua del brano, accompagnandolo con questo messaggio:

“Questo Video è stato girato in esclusiva per #NoFilter nel salotto di casa mia con un semplice telefonino. Suono il mio nuovo singolo “Con il nastro rosa”, canzone indimenticabile di Mogol/Battisti con una chitarra "Tanglewood" e alle mie spalle c'è il castello di "My little pony" di mia figlia! Spero vi piaccia...”