Sirius XM Holdings Inc. ha confermato di avere completato l'acquisizione di 3,5 miliardi di dollari di azioni di Pandora Media, Inc. Completata questa transazione, SiriusXM ha dichiarato con soddisfazione di essere "la più grande azienda di intrattenimento audio al mondo" con "forti opportunità di crescita a lungo termine".

Jim Meyer, amministratore delegato di SiriusXM, la cui maggioranza è proprietà di Liberty Media, ha dichiarato:

"Questo è un risultato eccezionale per due organizzazioni con piattaforme complementari e un vasto pubblico e non potremmo essere più soddisfatti di proseguire come un'unica azienda. Con SiriusXM, servizio basato su abbonamento di contenuti e programmazione curata ed esclusiva, e Pandora, il più grande fornitore di musica in streaming negli Stati Uniti con il suo servizio altamente personalizzato gratuito, sotto lo stesso tetto, SiriusXM raggiunge ora oltre 100 milioni di persone con i suoi prodotti audio. Questa è una potente piattaforma per i consumatori, i creatori di contenuti e gli inserzionisti".

Continua ancora Meyer:

"È importante sottolineare che i prodotti di punta che gli ascoltatori di SiriusXM e Pandora hanno potuto apprezzare per anni non stanno cambiando. Detto questo, le cose belle nascono dallo stare insieme e non vediamo l'ora di creare nuovi pacchetti audio unici che uniscano i nostri punti di forza e possano offrire una più ampia gamma di contenuti ai nostri ascoltatori. A nome di tutta SiriusXM, siamo lieti di accogliere ufficialmente il talentuoso team di Pandora e non vediamo l'ora di lavorare con tutti i nostri dipendenti per continuare a offrire la migliore esperienza di intrattenimento audio al mondo e creare valore aggiunto per gli azionisti."