Bruce Springsteen pubblica un altro dei ‘bootleg ufficiali’ dei suoi concerti. Questo mese tocca al live tenuto dal Boss e dalla fedele E Street Band al St. Pete Times Forum di Tampa (Florida) il 22 aprile 2008.

L’importanza di questo concerto risiede nel fatto che solo cinque giorni prima la E Street Band aveva perso il tastierista Danny Federici, uno dei collaboratori più vicini a Springsteen, a causa di un tumore. E questo live, proprio per questa disgrazia, venne posticipato.

Un concerto ad alto livello emotivo interamente dedicato a Federici. Sugli schermi della venue vennero proiettate delle immagini di archivio dedicate a ‘Phantom Dan’. Al centro del palco, illuminati da un riflettore vennero posizionati una fisarmonica e un organo

In concerto venne proposta per la prima volta in quel tour – quello di “Magic”, album pubblicato da Bruce Springsteen nel settembre 2007 – “Growin’ Up”, fu una di quelle rare volte che venne utilizzata “Backstreets” come canzone di apertura del set.

Questa la formazione che si esibì quella sera: Bruce Springsteen - Lead vocal, electric and acoustic guitars, harmonica; Roy Bittan - Piano, keyboards, accordion; Clarence Clemons - Tenor and baritone saxophones, percussion, backing vocal; Nils Lofgren - Electric and acoustic guitars, backing vocal; Patti Scialfa - Acoustic guitar, backing vocal; Garry Tallent - Electric and upright bass; Stevie Van Zandt - Electric and acoustic guitars, mandolin, backing vocal; Max Weinberg: Drums, percussion; Charlie Giordano - Organ, keyboards, accordion; Soozie Tyrell - Violin, acoustic guitar, percussion, backing vocal

Setlist:

Backstreets

Radio Nowhere

Lonesome Day

No Surrender

Gypsy Biker

4th of July, Asbury Park (Sandy)

Growin' Up

Atlantic City

Because the Night

Darkness on the Edge of Town

She's the One

Livin' in the Future

The Promised Land

Waitin' on a Sunny Day

Brilliant Disguise

Racing in the Street

The Rising

Last to Die

Long Walk Home

Badlands

Out in the Street

Encore:

I'll Fly Away (Albert E. Brumley cover) (Dedicated to Danny)

Rosalita (Come Out Tonight)

Born to Run

Tenth Avenue Freeze-Out

American Land