Lo scorso 30 gennaio il bassista dei Beatles Paul McCartney ha raccontato sul suo sito la storia di quando i Fab Four di Liverpool incontrarono il Re del Rock Elvis Presley. Perché, come dice McCartney, anche i nostri idoli hanno degli idoli.

Lo spunto gli viene dato da un fan di nome Jacob di Barcellona che ha chiesto a Paul:

Paul ha risposto così:

"Non c'è nessuna registrazione di una jam session con Elvis, che io sappia! E, "You’re My World"? No. Penso che sia altamente improbabile. Mi piacerebbe sentirla se qualcuno ce l’ha? Io non ce l'ho e non me lo ricordo. Ma sai, suppongo che ci sia una minima possibilità che possa essere vero. Ma per quanto mi riguarda, non lo è! E' stato fenomenale incontrare Elvis perché siamo cresciuti a Liverpool ascoltando il suo disco "Heartbreak Hotel" che penso abbia favorito la nascita dei Beatles. Volevamo fare qualcosa di quel tipo. Così siamo cresciuti con la meraviglia per questo ragazzo fantastico che era semplicemente grande e cantava alla grande ed eravamo suoi fan sfegatati! Quando siamo diventati i Beatles abbiamo chiesto di incontrarlo. Lo abbiamo incontrato ed è stato bello e fu proprio come fossimo dei grandi fan! Eravamo terrorizzati, perché quest'uomo lo avevamo idolatrato per molto tempo... era davvero speciale. Era magico!".