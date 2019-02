In un’intervista concessa a What’s The Tee? On the show, programma diretto da RuPaul e strutturato in podcast, Frances Bean Cobain, nata dall’unione tra il compianto leader dei Nirvana e Courtney Love, ha ripercorso le tappe che l’hanno portata a venire a conoscenza della morte di suo padre Kurt Cobain. Nella chiacchierata, ripresa da Alternative Nation, la figlia d’arte – anch’essa dedita alla musica – ha spiegato di essere venuta a sapere solo all’età di cinque anni della scomparsa di Kurt.

“Non mi è stato detto che mio padre si è suicidato fino all’età di cinque anni e quindi mia madre mi ha mandata preventivamente in terapia un anno prima di dirmelo, così che potessi arrivare pronta a quella conversazione”, ha spiegato Frances Bean Cobain. Sollecitata dalle domande di RuPaul, la figlia dell’icona grunge per eccellenza ha proseguito: “È dura. Stranamente ho scoperto da adulta di essere una comunicatrice molto brava”. La giovane musicista ha attribuito proprio alla terapia la dote: “È stato davvero benefico per la mia capacità di esprimere me stessa e parlare di emozioni, sentimenti e della mente”.

Dalla primavera del 2018 Frances Bean Cobain ha iniziato a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni estratti di brani da lei composti, come questo, questo e questo.