La band pitturata statunitense ha dato il via ieri, 31 gennaio, con la data alla Rogers Arena di Vancouver, Canada, al suo tour d’addio alle scene, l’”End of the Road World Tour”, che si concentrerà sull’America del Nord fino al mese di aprile, per poi spostarsi, dopo una breve parentesi in Messico, nel Vecchio Continente – Italia inclusa, dove i Kiss faranno tappa il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. La tournée si chiuderà con un’altra manciata di date in Nord America e con gli ultimi live, a dicembre, in Australia e Nuova Zelanda. Se siete curiosi si sapere cosa porteranno i Kiss sul palco dell’arena estiva della città meneghina, uno sguardo alla scaletta del primo concerto del tour potrebbe darci qualche indicazione.

Paul Stanley e soci hanno suonato venti canzoni, dodici delle quali parte dei primi sei album dei Kiss, prestando una certa attenzione anche al repertorio degli anni Ottanta. La band non si è fatta mancare niente nemmeno sul fronte scenografia, con Stanley, Simmons e Thayer che hanno fatto il loro ingresso sul palco calandosi dal soffitto a bordo di piattaforme esagonali, con fuochi d'artificio e quant'altro.

Ecco la setlist completa e, a seguire, alcuni video del live di ieri:

1. "Detroit Rock City"

2. "Shout It Out Loud"

3. "Deuce"

4. "Say Yeah"

5. "Heaven's On Fire"

6. "War Machine"

7. "Lick It Up"

8. "100,000 Years"

9. "God of Thunder"

10. "Cold Gin"

11. "Psycho Circus"

12. "I Love It Loud"

13. "Hide Your Heart"

14. "Let Me Go, Rock 'n' Roll"

15. "Love Gun"

16. "I Was Made for Lovin' You"

17. "Black Diamond"

18. "Beth"

19. "Do You Love Me?"

20. Rock and Roll All Nite"