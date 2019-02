Nuovo album di inediti per Bonnie Tyler. La cantante gallese torna sulle scene a distanza da sei anni dal suo ultimo lavoro con "Between the Earth and the stars": il nuovo disco uscirà il 22 marzo, anticipato subito dal singolo "Hold on".

Per questo suo nuovo album la cantante si è avvalsa della collaborazione di alcuni amici e colleghi: il disco contiene un duetto con Rod Stewart ("Battle of the sexes"), uno con Cliff Richard ("Taking control") e un brano firmato da Barry Gibb ("Seven waves away"). Alla scrittura di parte delle canzoni incluse in "Between the Earth and the stars" ha partecipato anche Amy Wadge, già collaboratrice di Ed Sheeran ("Thinking out loud"), Camila Cabello e altre star del nuovo pop. La produzione è stata affidata a David Mackay, al fianco di Bonnie Tyler per i suoi primi due album.

A proposito del disco, Bonnie racconta:

"Iniziai a cantare nell'aprile del 1969, quando lavoravo 6 sere alla settimana. Passarono sette anni prima che il talent scout Roger Bell mi scoprì. Venne nel Galles da Londra per ascoltare un cantante che gli avevano segnalato, ma il club aveva due piani e quando entrò sentì me cantare! Questo è stato l'inizio del mio incredibile viaggio. Mi sono esibita in tutto il mondo, e ancora oggi amo salire sul palco per intrattenere i miei fan. Era tempo di tornare in studio ma sapevo che, per celebrare i miei 50 di carriera, dovevo creare qualcosa di speciale. E così ho fatto! Il nuovo materiale è fantastico".

Subito dopo l'uscita di "Between the Earth and the stars" Bonnie Tyler darà il via al tour legato al disco, che la vedrà esibirsi in giro per l'Europa fino al prossimo agosto: al momento, però, non è previsto un passaggio in Italia.