Il titolo della canzone, “Imbarazzismo”, si riferisce a “un angolo emotivo e sociale che abita il limbo incastrato fra imbarazzo e razzismo. L’imbarazzismo è l’attimo precedente l’imbarazzo, che può sfociare in varie forme di razzismo, a volte non esternate, altre sì, a volte positive, altre no. Se il razzismo è il pensiero negativo fatto già forma e sostanza, e l’imbarazzo è un sentimento borderline che può suscitare anche sensazioni positive stimolando la curiosità ‘buona’, l’imbarazzismo è invece quel tassello che resta in limbo fra questi due stati emotivi prima di prendere una direzione ben precisa”.

Come spiega Roberta Marten, che ha scritto il brano con Raffaele Andrea Viscuso e lo canta con la partecipazione di Platinette - Mauro Coruzzi,

Il progetto nasce, grazie ai social, da un incontro casuale tra una cantante e un autore. Entrambi non sapevamo nulla l’uno dell’altra e dopo una breve chiacchierata telefonica, abitando io e lui in luoghi differenti, con l’intuizione che si percepisce da un semplice dialogo, abbiamo deciso di incontrarci artisticamente, non sapendo cosa potesse nascere da lì a poco. All’inizio di un percorso artistico tra autore/produttore artistico e co-autrice/interprete è essenziale individuare il mondo musicale che ruota intorno ad entrambi e capire se la fusione tra vari generi musicali può dar luce a una formula vincente, ad un vestito, che una volta indossato possa determinare la personalità, lo stile di un artista, senza paura di rischiare o rinunciare a sfumature che per natura esistono.

A proposito della partecipazione al progetto di Platinette/Coruzzi, Roberta continua:

Mi sono sentita felice e onorata dal fatto che Mauro fosse disponibile a contribuire all’incisione della canzone, avvenuta ai Massive Studio di Milano con gli arrangiamenti di Francesco Musacco. Il mese successivo alla registrazione, con la guida della regista Illy Colzani abbiamo iniziato le riprese del videoclip, che uscirà a metà febbraio.

La canzone “Imbarazzismo” è la prima di un album di dieci brani inediti in preparazione.