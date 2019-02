Eddie Vedder e Glen Hansard in concerto al Firenze Rocks, sabato 15 giugno. L'organizzazione del festival ha appena annunciato i nuovi di altri due protagonisti dell'edizione 2019 della manifestazione, ospitata dalla Visarno Arena del capoluogo toscano. Il frontman dei Pearl Jam e il cantautore irlandese vanno ad aggiungersi a quelli di - tra gli altri - Smashing Pumpkins, Tool, Ed Sheeran e Cure.

Eddie Vedder sarà l'headliner della giornata del 15 giugno. Prima di lui si esibirà sul palco della Visarno Arena Glen Hansard. Per il frontman dei Pearl Jam si tratta di un ritorno a Firenze Rocks dopo l'esibizione del 2017, di fronte a più di 40.000 persone: fu lo stesso Glen Hansard ad esibirsi prima di Vedder, anche in quell'occasione. Il concerto italiano del cantante dei Pearl Jam fa parte del calendario del tour che nel corso del 2019 lo vedrà tornare ad esibirsi sui palchi come solista (a luglio, tra l'altro, farà anche da supporter agli Who per il loro concerto allo stadio di Wembley).

I biglietti per la giornata del 15 giugno saranno disponibili in anteprima dalle ore 11 di lunedì 4 febbraio solo tramite l'app ufficiale di Firenze Rocks, per ventiquattro ore. La vendita generale partirà invece alle ore 12 di martedì 5 febbraio su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Al momento, i prezzi dei biglietti non sono stati ancora resi noti.