Quando Luca Chiaravalli ha proposto a Paola Turci “L’ultimo ostacolo”, la cantante ha voluto cambiare il testo: “Mi ha ricordato la me bambina con la voglia di avere al fianco, come guida, quel supereroe che era mio padre. Bello avere anche da grandi qualcuno che creda in te in quel diluvio universale che è la quotidianità”.

La canzone presentata al Festival di Sanremo sarà inclusa nell’album che uscirà in marzo, di cui Turci non svela il titolo. “Il mio faro è stato l’essere viva, la bellezza, lo stare bene. Il disco precedente era sull’accettazione di me stessa, questo è sull’essere vivi e qualche volta non volerlo essere”. Dopo le due date previste in maggio a Milano e Roma, Paola Turci sarà in tour in estate e, in ottobre, girerà i teatri.