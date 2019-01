Roger Waters ha esortato i Maroon 5 a mettersi un ginocchio durante il Super Bowl Halftime Show di domenica prossima che si terrà al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

L'ex bassista dei Pink Floyd ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook accompagnato da un lungo messaggio dove dice:

"I miei colleghi Maroon 5, Travis Scott e Big Boi si esibiranno durante lo spettacolo dell’intervallo al Super Bowl di domenica prossima. Li invito a ‘mettersi in ginocchio’ sul palco davanti a tutti. Li invito a farlo in solidarietà con Colin Kaepernick, li invito a farlo per ogni bambino ucciso in queste strade, li invito a farlo per ogni madre e padre e fratello e sorella in lutto".