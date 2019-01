Billie Eilish, esce l'album d'esordio anticipato da "Bury a Friend". Guarda l'inquietante video - COPERTINA/TRACKLIST

La 17enne cantautrice statunitense Billie Eilish ha annunciato, per il 29 marzo, l’uscita del suo album d’esordio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Il disco è stato...