L'ex componente degli Hüsker Dü, Bob Mold, ha pubblicato il video di "Lost Faith", il terzo singolo estratto dall’album “Sunshine Rock” in uscita il prossimo 8 febbraio, tre anni dopo il precedente “Patch the Sky”.

In precedenza, negli ultimi mesi dello scorso anno, Mould aveva pubblicato "What Do You Want Me Me Do Do" e la title track, "Sunshine Rock". Il video di “Lost Faith” è stato diretto da Philipp Virus che ha collaborato anche con Dinosaur Jr., Sonic Youth e Iggy Pop.

Mould, che ha concepito il video, commenta così: