La 17enne cantautrice statunitense Billie Eilish ha annunciato, per il 29 marzo, l’uscita del suo album d’esordio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo "Bury A Friend".

Il brano è stato scritto dalla stessa Billie insieme al suo collaboratore e fratello maggiore Finneas O'Connell ed è stato pubblicato congiuntamente a un video diretto da Michael Chaves che potete vedere più sotto.

Così Billie spiega la canzone:

"Quando abbiamo scritto "Bury a Friend" l'intero album è scattato nella mia testa. Ho immediatamente capito cosa stava per accadere, come sarebbero stati i visual e come volevo venisse percepito. Questo brano ha inspirato tutto l'album. "Bury a Friend" è letteralmente il punto di vista di un mostro sotto il mio letto. Se ti metti in quello stato mentale, cosa sente e cosa fa quella creatura? Confesso di essere quel mostro, perché io sono il mio peggior nemico. Posso essere anche il mostro sotto il tuo letto".

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" è stato scritto, prodotto e registrato interamente da Billie Eilish e dal fratello Finneas nella loro casa di Highland Park a Los Angeles.

Billie Eilish sarà in concerto nel suo unico appuntamento italiano il 21 febbraio al Fabrique di Milano.

Tracklist:

1. !!!!!!!

2. bad guy

3. xanny

4. you should see me in a crown

5. all the good girls go to hell

6. wish you were gay

7. when the party's over

8. 8

9. my strange addiction

10. bury a friend

11. ilomilo

12. listen before i go

13. i love you

14. goodbye