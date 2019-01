Dopo il già annunciato live del Core Festival di Treviso, previsto per il prossimo 9 giugno, J-Ax e DJ Jad, un tempo riuniti sotto la sigla Articolo 31, hanno fatto sapere tre nuove date che li vedranno esibirsi quest’estate sui palchi della Penisola, portando avanti la reunion andata in scena lo scorso mese di ottobre al Fabrique di Milano. Oltre a quello della rassegna della cittadina veneta, il rapper lombardo e il DJ calcheranno i palchi dell’Arena Parco Nord di Bologna, nell’ambito del Bologna Sonic Park, il 29 giugno; dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, nell’ambito del Rock in Roma, il 6 luglio; e della Mondovicina Arena di Mondovì, nell’ambito del Wake Up Music Festival, il 14 settembre. I biglietti per i tre nuovi concerti saranno disponibili su ticketone.it dalle 11 di lunedì 4 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di giovedì 7 febbraio. Di seguito i dettagli di tutti e quattro i live:

DOMENICA 09 GIUGNO 2019

TREVISO @ HOME PRESENTA CORE FESTIVAL – AREA DOGANA

Prezzo Abbonamento:

LOVE PASS: € 88,00 + 13,20 ddp

(Abbonamento per i 3 giorni di Festival ad euro 29,33 + 4,40 ddp)

è possibile acquistarli solo in coppia o a multipli di 2 – prezzo totale: € 176,00 + 26,40 ddp

Prezzo Primo Biglietto Giornaliero:

EARLY BIRD 1st RELEASE: Posto unico in piedi € 30,00 + €4,50 ddp

(Biglietto Giornaliero in vendita per ciascuna giornata di festival)

Prezzo Secondo Biglietto Giornaliero:

2nd RELEASE: Posto unico in piedi € 34,50 + € 5,28 ddp

In vendita ad esaurimento del primo, fino al giorno dello show

Biglietto alla cassa il giorno dello show: posto unico in piedi € 45,00 euro

SABATO 29 GIUGNO 2019

BOLOGNA – BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD

Posto unico in piedi € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

SABATO 06 LUGLIO 2019

ROMA – ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Posto unico in piedi € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

MONDOVÌ (CN) – WAKE UP FESTIVAL – MONDOVICINO ARENA

Posto unico in piedi € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Ridotto Under12: € 16,00 + € 2,40 diritti di prevendita