A due anni di distanza dalla sua ultima tappa all’Arena di Verona come solista e a un anno dal concerto nel celebre anfiteatro con i sodali Francesco Renga e Max Pezzali, Nek torna all’Arena per un’unica data il prossimo 22 settembre. I biglietti per il concerto, prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili in presale per gli iscritti al fan club ufficiale di Nek dalle ore 11 di domani, venerdì 1 febbraio. Dalle ore 11 di sabato 2 febbraio, poi, saranno disponibili su ticketone.it. Dalle 11 di sabato 9 febbraio, infine, in tutti i punti vendita autorizzati.

Il cantautore nato a Sassuolo, al secolo Filippo Neviani, è discograficamente fermo a “Unici”, uscito nel 2016 come ideale seguito di “Prima di parlare”. Lo scorso anno Nek – in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 5 febbraio, con il brano “Mi farò trovare pronto” - ha però dato alle stampe l’album dal vivo “Max Nek Renga, il disco” con i colleghi Max Pezzali e Francesco Renga.