La band di “Cosmic Love” ha scelto Marlon Williams per gli opening act dei live della branca in Australia e Nuova Zelanda del suo “High As Hope” tour. Insieme a lui, lo scorso 26 gennaio, i Florence and the Machine hanno messo in scena il brano dell'artista country “Nobody Gets What They Want Anymore”, parte dell’album di Williams “Make Way for Love”, un duetto interpretato nella sua versione originale dal musicista e dalla sua ex fidanzata e cantante Aldous Harding. Accompagnati dalla band, Williams e Florence Welch hanno eseguito il pezzo al Domain di Sydney, settimana data nella terra dei canguri della tournée. Ecco il video del duetto:

Dal mese di marzo la formazione britannica si sposterà in Europa, aprendo con la data di Monaco la branca del tour nel Vecchio Continente, dove Welch e soci faranno tappa anche in Italia, il 17 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo al Pala Alpitour di Torino. Dopo aver dato alle stampe lo scorso anno “High as Hope”, i Florence and the Machine hanno condiviso nelle scorse settimane i due nuovi brani “Moderation” e “Haunted House”.