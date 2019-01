Archiviato lo speciale su Freddie Mercury e i Queen che Rai2 ha deciso di affidargli, andato in onda in tv la scorsa settimana, Morgan torna a cantare Fabrizio De André, più volte omaggiato dall'ex frontman dei Bluvertigo nel corso degli ultimi anni. Il cantautore monzese ha annunciato uno spettacolo in programma per il prossimo 14 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre, Venezia.

Intitolato semplicemente "Morgan su De André", lo spettacolo viene presentato da Morgan sulla sua pagina Facebook ufficiale come "un tributo al poeta della canzone italiana attraverso un percorso ricercato in cui le note e i testi del cantautore genovese vengono vestiti di nuovi arrangiamenti e interpretazioni".

Morgan, lo ricordiamo, nel 2005 reincise per intero "Non al denaro non all'amore nè al cielo" di Fabrizio De André, uno degli album più amati della discografia del cantautore genovese: "Ci fu qualche talebano che gridò allo scandalo, all'ignominia, quelle cose non si toccano! Come ti permetti di rovinare un capolavoro assoluto?", ha recentemente ricordato a proposito di quell'esperienza, rispondendo alle accuse che gli sono state rivolte dai fan dei Queen dopo aver reinterpretato alcuni classici della band capitanata da Freddie Mercury nel corso dello speciale di Rai2.

Prima dell'omaggio a De André, il prossimo venerdì, 8 febbraio, Morgan tornerà al Festival di Sanremo (a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2016 insieme ai Bluvertigo): nella serata dei duetti canterà insieme ad Achille Lauro, in gara con "Rolls Royce".