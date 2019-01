Woody Allen annuncia il suo ritorno sui palchi in compagnia della New Orleans Jazz Band. La nuova tournée del regista arriverà in estate anche in Europa, per tre date: una di queste sarà ospitata dal nostro paese.

Il 28 giugno Woody Allen e la New Orleans Jazz Band saranno in scena sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per il concerto saranno in vendita su TicketOne a partire dalle ore 10 di venerdì 1° febbraio (prezzi a partire da 75 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).

La selezione dei pezzi sarà tutta incentrata su brani di inizio secolo che prendono ispirazione da Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone e Louis Armstrong.

Il primo tour di Woody Allen con la New Orleans Jazz Band risale al 1996, quando il regista e il gruppo si esibirono in Europa per una ventina di concerti poi diventati il documentario "Wild man sings the blues", diretto da Katherine Bigelow.