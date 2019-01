Se non avete fatto in tempo ad andare al cinema (ma in alcune sale è ancora in programmazione), non temete: a marzo, come già riportato da Rockol, "Bohemian Rhapsody" arriverà nei negozi in formato DVD, Blu-ray e anche 4K Ultra HD. Così la storia di Freddie Mercury e della sua band arriverà direttamente a casa vostra: il dvd conterrà il film (con una chicca in più rispetto alla versione uscita al cinema: la versione integrale della performance del Live Aid, che ricrea l'evento originale del 1985) e alcuni contenuti speciali, tra cui un "making of" con i contributi del cast. Ecco, qui sotto, un'anteprima:

"Bohemian Rhapsody" arriverà nei negozi digitali il 14 marzo e in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD dal 28 marzo. La 20th Century Fox, in vista dell'uscita del film in formato fisico e digitale, ha lanciato anche uno speciale contest rivolto ai fan dei Queen

