Dopo le due date zero al Teatro Sociale di Nizza Monferrato, parte domani 2 febbraio il tour teatrale di Ermal Meta: il cantautore si esibirà in un'inedita versione semi-acustica con gli GnuQuartet, con i brani del suo repertorio riarrangiati per voce, chitarra e archi. "Il fatto è che volevo fare un percorso in teatro, provare a fare qualcosa con un suono diverso. Non voglio necessariamente il palazzetto. A me interessava fare un percorso sonoro che avesse una precisa identità, una precisa matrice. E volevo farlo in teatro. Poi quando ho visto gli GnuQuartet dal vivo ho detto: voglio loro. . Sono un quartetto che suona da band", ci ha raccontato Ermal qualche tempo fa, nella nostra intervista.

Volete sentire come suona questa nuova versione di Ermal con Raffaele Rebaudengo (viola), Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino) e Stefano Cabrera (violoncello)? Ecco questa versione esclusiva di "Piccola anima", registrata per Rockol nei camerini del Teatro Sociale di Nizza Monferrato, durante le prove per le date zero.

Ecco l'itinerario completo di Ermal Meta & GnuQuartet

2 febbraio - Milano, Teatro degli Arcimboldi

4 febbraio - Napoli, Teatro Bellini

5 febbraio - Pescara, Teatro Massimo

11 febbraio - Catania, Teatro Metropolitan

12 febbraio - Palermo, Teatro Al Massimo

15 febbraio - Reggio Emilia, Teatro Valli

16 e 17 febbraio - Trento, Auditorium Santa Chiara

25 febbraio - Roma, Sala Santa Cecilia

28 febbraio - Bologna, Teatro Duse

1° marzo - Cremona,Teatro Ponchielli.

6 marzo - Bari, Teatro Petruzzelli

8 marzo - Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

9 marzo - Assisi (PG), Teatro Lyrick

11 e 12 marzo - Venezia, Teatro Goldoni

18 marzo - Trieste, Teatro Rossetti

20 marzo - Lugano, Palazzo dei Congressi

23 marzo - Genova, Teatro Carlo Felice

24 marzo - Torino, Teatro Colosseo