Arriva un altro cofanetto postumo di David Bowie, il quarto dopo "Who can I be now? (1974-1976)" del 2016, "A new career in a new town (1977-1982)" del 2017 e "Loving the alien (1983-1988)" del 2018. Il prossimo 5 aprile uscirà un box dedicato ai cinquant'anni di "Space Oddity", quella che di fatto fu la prima vera hit della compianta rockstar britannica, il cui 45 giri venne pubblicato nel luglio del 1969. Intitolato "Spying through a keyhole", il cofanetto conterrà alcune registrazioni inedite di David Bowie incluse le prime versioni di "Space Oddity".

Sebbene molti dei titoli contenuti nel box siano già conosciuti ai fan del fu Duca Bianco, queste versioni non sono mai state pubblicate ufficialmente fino alla fine dello scorso anno, quando la Parlophone le rese disponibili per un periodo limitato sui servizi di streaming.

Le registrazioni sono contenute in quattro singoli da 7 pollici, tutti in mono (suonano a 45 r.p.m. - la maggior parte delle registrazioni sono performance acustiche con solo la voce, a meno che non sia specificato il contrario). Ecco, qui sotto, tutti i dettagli delle registrazioni, disco per disco.

Single 1

Side 1

Mother Grey (demo)

Questo racconto mid-tempo di un uccellino che fugge dal nido, contiene la voce registrata su più tracce, con chitarre e armonica suonati da David.



Side 2

In The Heat Of The Morning (demo)

Una tra le prime canzoni di Bowie ben conosciuta, ma presentata qui in forma di demo con il testo definitivo.



Single 2

Side 1

Goodbye 3d (Threepenny) Joe (demo)

Un affascinante demo del 1968 che non deve essere confuso con Threepenny Pierrot, una canzone eseguita da Bowie tramandata ai posteri grazie alla produzione televisiva scozzese di Pierrot In Turquoise all'inizio del 1970.



Side 2

Love All Around (demo)

Una deliziosa canzone d'amore da cui è stato estrapolato il titolo di questa raccolta: "I see a pop tune spying through a keyhole from the other room".



Single 3

Side 1

London Bye, Ta-Ta (demo)

Una prima versione della canzone con alcuni versi completamente diversi rispetto a quelli suonati più tardi con la band al completo.



Side 2

Angel Angel Grubby Face (demo version 1)

La prima ed unica demo già edita.



Single 4

Side 1

1.Angel Angel Grubby Face (demo version 2)

Una versione successiva della stessa canzone con versi alternativi.



2. Space Oddity (demo excerpt)

Le variazioni dei testi ed arrangiamenti danno peso alla teoria che questo frammento è probabilmente la prima demo mai registrata di una delle più famose canzoni di Bowie.



Side 2

Space Oddity (demo) con John 'Hutch' Hutchinson

Concepita originariamente come canzone da eseguire in duo, questa è la prima versione conosciuta che vede nuovamente la collaborazione di John 'Hutch' Hutchinson con variazioni di testi ed arrangiamenti.

La fotografia scelta per la copertina del box è di Ray Stevenson e fu scattata nell'appartamento di Tony Visconti nell'estate del 1968.