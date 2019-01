Torneranno in Italia a fine febbraio i Tears For Fears, con le due date della branca invernale del "Rule the World tour 2019" (ma il duo ha già annunciato concerti nel nostro paese anche per la prossima estate): il 23 febbraio i Tears For Fears saranno in scena sul palco del Forum di Assago di Milano, mentre il 24 si esibiranno alla Kioene Arena di Padova. Ecco chi aprirà i due concerti italiani.

L'opening act delle date di Milano e Padova sarà Justin Jesso, cantautore americano noto ai più per aver partecipato, sia come co-autore che come cantante, a "Stargazing" di Kygo. Nel 2018 Jesso ha affiancato Kygo nel tour "Kids in love" e come compositore ha scritto pezzi poi incisi da - tra gli altri - HRVY, AJ Mitchell, Backstreet Boys e Armin Van Buuren.

È stato nominato per un Latin Grammy come co-autore di "Vente paca" di Ricky Martin (con la partecipazione di Maluma). Il 7 dicembre scorso Justin Jesso ha pubblicato l'Ep "Let it be me", contenente il singolo "Getting closer"