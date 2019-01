Una lettera di Bon Scott, il cantante dei primi sei album degli AC/DC, spedita alla sorella nel 1978 - due anni prima che trovasse la morte alla età di 33 anni il 19 febbraio 1980 - in cui racconta la sua vita 'on the road' è in vendita all’asta.

Nella lunga lettera alla sorella Valerie il musicista racconta molte cose. Dallo stato mentale del batterista Phil Rudd al fatto che è in debito con la band, dai suoi problemi con l'alcool al desiderio di 'riposarsi' in un ospedale.

Scrive Bon Scott:

"Phil ha avuto un esaurimento nervoso e ha dovuto passare molto tempo con uno strizzacervelli. E' stato davvero brutto, ma per fortuna l'ha superata abbastanza velocemente da non danneggiare la band. Abbiamo dovuto trattarlo con i guanti per bambini per un po', ma ora è OK."

Si scusa con Valerie perchè non si fa sentire molto spesso, ma spiega che è

"Sempre in viaggio o ubriaco oppure reduce da una sbornia. Oggi sto tremando così tanto che riesco a malapena a scrivere, ma sono settimane che penso di scriverti, così oggi lo faccio. Ho dovuto smettere di fare telefonate quando ero troppo in rosso con i soldi. Sono circa 130 sterline alla settimana, ma un paio di settimane fa dovevo alla band circa 70 sterline al giorno, è pazzesco. Ma essere pazzi è l'unico modo per mantenere il mio equilibrio, se capisci cosa intendo dire."

Scott descrive poi il programma del tour degli AC/DC come ‘un inferno’ e ammette che iniziava a ‘sentirsi e sembrare un poco stravolto’. Scrive:

"Mi piacerebbe andare in un ospedale per un mese, ma questo tour deve andare in Europa e in Inghilterra per un mese e poi di nuovo qui per l'inverno fino alla fine dell'anno. Quindi la prossima volta che mi vedrai, potrebbe essere in un reparto geriatrico."

Scott riconosce anche che stava