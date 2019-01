Nell’intervista rilasciata a una televisione australiana il chitarrista dei Guns N’Roses Slash oltre ad avere spiegato perché a lui non piaceva molto il classico della band guidata da Axl Rose “Sweet Child o’ Mine” ha fatto luce su una storia che girava sul chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards.

L'intervistatore ha chiesto a Slash, "Quindi ti sei trasferito a Los Angeles quando avevi solo 5 anni e, quando ne avevi 13, hai incontrato persone come Keith Richards. Ti ha dato qualche consiglio?" Slash ha risposto: "Quando avevo 13 anni?"

Il giornalista dice: “Così mi è stato detto”. Allora Slash risponde:

"In realtà non era Keith Richards, era Ronnie Wood. Ma io sono cresciuto circondato da un sacco di musicisti da bambino, perché i miei genitori lavoravano nel mondo della musica, quindi ero molto vicino agli artisti. Ho incontrato Ronnie a casa di Seymour Cassel (un attore statunitense) e Seymour è il tipo che mi ha dato il nome Slash. Ma all'epoca non suonavo la chitarra, quindi Ronnie non aveva alcun consiglio da darmi in quel momento."