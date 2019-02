“Dieci anni sono… Volati”, scherzano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I cantanti del Volo tornano a Sanremo quattro anni dopo la vittoria con “Grande amore” e nel decimo anniversario della nascita del trio. “Torniamo sul palco dove siamo nati nel 2009. La nostra canzone, ‘Musica che resta’, descrive l’amore visto da tre ragazzi di 25 anni. Si dice spesso che la musica è la colonna sonora di tante storie d’amore. A volte è anche l’unica cosa che rimane”.

“Musica che resta”, unitamente ad altri due inediti e otto cover, sarà contenuta nel nuovo album “Musica” in uscita il 22 febbraio. “Abbiamo scelto Michele Canova come produttore per avere un suono fresco, giovanile, attuale. È il disco che più ci rappresenta. L’album uUscirà anche in lingua spagnola”. Seguirà un tour mondiale che prevede due date a fine maggio a Matera e concerti estivi in Italia con uno show finale all’Arena di Verona in settembre. E prima del 2020 uscirà probabilmente un altro disco per chiudere i festeggiamenti del decennale.