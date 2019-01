Morgan torna a Sanremo, a tre anni dalla partecipazione in gara con i Bluvertigo (2016: si classificarono 18° con "Semplicemente") e a 9 anni dalla mancata partecipazion da solista: nel 2010 venne ammesso tra i big con "La sera" e poi eslcuso a due settimane dall'inizio della manifestazione, per una controversa intervista in cui racconta il suo uso di droghe.

Morgan duetterà nella serata del venerdì del Festival di Sanremo 2019,, quella delle rielaborazione delle canzoni, con Achille Lauro nella sua "Rolls Royce": lo rivela Sorrisi e Canzoni nel numero oggi in edicola, quello tradizionalmente dedicato all'anticipazione dei testi delle canzoni.

Il settimanale svela i duetti mancanti oltre ai 12 annunciati da Baglioni, e a quelli rivelati nei giorni successivi. L'unico duetto di cui finora non si ha nessuna notizia è quello de Il Volo. Questi i duetti annunciati oggi da Sorrisi

Achille Lauro con Morgan

Shade e Federica Carta con Cristina d'Avena

Nino D'Angelo e Livio Cori con i Sottotono

Einar con Biondo

Ghemon con Diodato e i Calibro 35

Loredana Berté con Irene Grandi

Mahmood con Gue Pequeno

Questa la composizione dei duetti finora annunciati ufficialmente