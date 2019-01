La registrazione della prima apparizione di David Bowie come Ziggy Stardust a un programma televisivo è stata ritrovata in Gran Bretagna: lo show che il futuro Thin White Duke tenne negli studi di Lift Off With Ayshea della ITV nel giugno del 1972, un mese prima di quello a Tops of the Pops della BBC (nel frame video, qui sotto), considerato dagli esperti l'epifania del celebre alter-ego della star scomparsa nel 2016 e creduto perso definitivamente in seguito a un malinteso tra tecnici che portò alla cancellazione di parte dell'archivio dell'emittente durante un processo di digitalizzazione del materiale, è stato ritrovato registrato su videocassetta nell'archivio di un telespettatore britannico.

Il tempo, ora, è il peggior nemico degli appassionati e dei vertici della BBC, che sperano di inserire il prezioso documento in uno speciale dedicato a Bowie attualmente in lavorazione: i 47 anni trascorsi dalla registrazione hanno reso il nastro magnetico estremamente fragile, tanto da far temere ai tecnici di non poter portare a termine le operazioni di restauro.

"Per i fan, questa registrazione è una specie di Santo Graal", ha spiegato Francis Whately, registra e produttore del documentario - la cui messa in onda è stata provvisoriamente programmata per il prossimo mese di febbraio - "David Bowie: Finding Fame", che potrebbe beneficiare del prezioso documento: "[Il filmato] deve essere restaurato con molta cautela: sarebbe un gran bel colpo poterlo mostrare".

"E' stato scoperto solo molto recentemente", ha spiegato un portavoce della BBC a proposito del documento, senza fornire ulteriori dettagli circa l'identità del provvidenziale collezionista: "Speriamo sia pronto in tempo per inserirlo nel documentario".