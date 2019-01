Il già chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour metterà all'incanto nel corso della prossima estate centoventi tra chitarre elettriche, acustiche e bassi usati nel corso della sua carriera: tra gli strumenti che finiranno all'asta presso la casa Christie’s di New York - e i cui proventi dalle vendite saranno devoluti in favore di varie cause benefiche - figura la leggendaria Black Strat, la Fender Stratocaster del 1969 utilizzata dall'artista durante le session di registrazione di "The Dark Side of the Moon" del 1973 e imbracciata anche nel corso delle esibizioni presso l'Anfiteatro Romano di Pompei del 7 e 8 luglio 2016 (poi fissate nel live album "Live at Pompeii" del 2017).

Tra gli altri strumenti particolarmente degni di nota figurano un'altra Stratocaster, databile a circa il 1954 e contrassegnata dal numero di serie #0001 (la produzione del modello più celebre della casa fondata da Leo Fender fu prodotto proprio a partire dal 1954) utilizzata durante la registrazione di “Another Brick in the Wall (Part 2)” e una Gretsch Penguin del 1958. I modelli più pregiati della collezione sono stati valutati, secondo le analisi degli esperti, tra i 100mila e i 150mila dollari, mentre modelli meno prestigiosi - tra gli altri, una Stratocaster rossa dell''84 usata tra gli anni Ottanta e Novanta, una Martin D-35 del '69 e una Gibson Les Paul del '59 - potrebbero essere strappati anche con "soli" 30mila dollari.

Nel catalogo (disponibile a questo indirizzo), tuttavia, sono presenti anche articoli la cui basa d'asta è stata fissata a 300 dollari: l'asta si terrà il prossimo 20 giugno presso la sede di Christie’s nella Grande Mela.