Un accordo tra il servizio pubblico radiotelevisivo britannico e la proprietà delle storiche sale teatro delle storiche session di registrazione di - tra gli altri - Beatles, Pink Floyd, Depeche Mode, Oasis e altri - permetterà a quattro band indipendenti di registrare i propri lavori presso i leggendari Abbey Road Studios di Londra: i Dj dei canali radiofonici della BBC Huw Stephens, DJ Target, Jo Whiley e Steve Lamacq selezioneranno quattro giovani formazioni non legate a contratti discografici con le major che sottopongano il proprio materiale sulla piattaforma BBC Introducing alle quali verrà concessa l'opportunità di fissare su nastro la propria musica presso gli studi di registrazione più celebri della storia del rock.

I primi ai quali è stato accordato il privilegio sono i Chappaqua Wrestling, duo dream pop composto da Charlie Woods e Jake MacLeod il cui sound ha ricordato alla giuria quello di mostri sacri come Beach Boys e Teenage Fanclub.

"Sono uno dei migliori gruppi che abbia sentito di recente", ha spiegato Huw Stephens: "Sono sperimentali, ma hanno delle grandi melodie".

L'iscrizione alla piattaforma BBC Introducing è riservata ai maggiori di sedici anni residenti nel Regno Unito: i gruppi possono essere già legati a una realtà discografica purché - come ricordato prima - non sia legata, anche come controllata, a EMI, SonyBMG, Warner e Universal. Tra gli artisti scoperti e lanciati grazie all'iniziativa della BBC figurano - tra gli altri - anche realtà di spicco sull'attuale panorama rock iternazionale come Florence + The Machine e The 1975. Agli Abbey Road Studios i Fab Four dedicarano la copertina (nella foto) di uno dei propri album più celebri, "Abbey Road" - appunto - del 1969, decima prova sulla lunga distanza consegnata ai mercati dalla band guidata da John Lennon e Paul McCartney.