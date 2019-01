Potrebbe essere ben più di una boutade promozionale quella di "Withdrawn Traces: Searching For The Truth About Richey Manic", nuovo libro sulla scomparsa del chitarrista dei Manic Street Preachers Richey Edwards scritto da Sara Hawys Roberts e Leon Noakes con la "piena collaborazione" di Rachel Edwards, sorella del cofondatore della band di "The Holy Bible" che fece perdere misteriosamente le sue tracce nel 1995.

Un'anticipazione del volume offerta dal Wales Online getta nuova luce sulla vicenda, che le cronache vorrebbero chiusa ufficialmente il 23 novembre del 2008, quando dopo una lunga inchiesta - che mai portò a riscontri definitivi - le autorità britanniche archiviarono il fascicolo sulla scomparsa dell'artista ipotizzando che Edwards si fosse tolto la vita gettandosi dal ponte di Severn Bridge, tra Bristol e Newport, dove la sua auto fu ritrovata parcheggiata qualche giorno dopo la perdita di sue notizie.

La Roberts e Noakes, grazie alla collaborazione di Rachel (che ha aperto ai biografi l'archivio del fratello, mettendoli in contatto con gli amici e i collaboratori del familiare scomparso), hanno appurato come nella famiglia Edwards fossero già presenti casi di sparizioni, e come Richey - nei mesi immediatamente precedenti la sua sparizione - si fosse dimostrato particolarmente interessato a storie di vite in esilio e tagli netti col passato. Il dato più interessante e concreto potrebbe, però, essere un altro: secondo la ricostruzione della Roberts e di Noakes il chitarrista era solito frequentare una donna conosciuta presso il Whitchurch Hospital, che qualche tempo dopo il loro primo incontro lasciò il Regno Unito per trasferirsi in Israele. Dopo la partenza della misteriosa partner Richey pare abbia accennato più volte ad amici e parenti l'intezione di recarsi nel paese mediorientale.

"Vogliamo celebrare Richey e portare le persone a tornare a interessarsi al suo caso", hanno spiegato gli autori. Pubblicato da Virgin Books, "Withdrawn Traces: Searching for the Truth about Richey Manic" è disponibile in vendita - ovviamente solo in lingua inglese - al prezzo di 14 sterline.