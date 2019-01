Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in gara con il brano “La musica che resta” a Sanremo 2019, ha annunciato l’uscita del disco che conterrà l’inedito sanremese: “Musica” farà il suo ingresso nei negozi il prossimo 22 febbraio. Oltre a “La musica che resta” – scritta da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza -, il disco conterrà anche altri due inediti, “Fino a quando fa bene” e “Vicinissimo”. Per il resto, l’ideale seguito di “L’amore si muove” (2015) sarà composto per la maggior parte da cover, interpretate da Il Volo.

L’uscita del disco, prodotto da Michele Canova, sarà seguita da un tour che prenderà il via in Giappone il prossimo mese di maggio, per poi spostarsi in Italia tra la primavera e l’estate. In attesa di un calendario, le tappe nel Belpaese rese note fino a questo momento sono solamente quelle di Matera, con due concerti, e Verona, che ospiterà all’Arena il live di chiusura della branca italiana della tournée. A seguire, in autunno Il Volo si esibirà in Europa e America Latina.

Il disco e il tour del terzetto cadono a dieci anni dall’esordio artistico della formazione, che festeggia così il decennale del debutto de Il Volo nel mondo della musica.

Ecco la tracklist di “Musica”:

“La musica che resta”

“Vicinissimo”

“Arrivederci Roma”

“A chi mi dice”

“Fino a quando fa bene”

“People”

“La nave del olvido”

“Lontano dagli occhi”

“Be My Love”

“La voce del silenzio”

“Meravigliosa creatura”