Secondo quanto riferito dal New York Times, il musical “Jagged Little Pill” ispirato all’eponimo album della cantante canadese, che ha fatto il suo debutto lo scorso anno all’American Repertory Theater di Cambridge, nel Massachusetts, sarebbe destinato ad andare in scena anche nella celebre via dei teatri newyorkese. A svelare il progetto, scrive sempre la testata statunitense, sono stati i produttori della pièce – i principali sono Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David ed Eva Price -, spiegando anche che per l’approdo nella “great white way”, dove si trovano i più importanti teatri di Broadway, le intenzioni sono quelle di rivedere in parte lo spettacolo: “Siamo abbastanza contenti del lavoro che abbiamo fatto sul musical originale, ma puoi sempre continuare a migliorare e ci sono molti, molti piccoli cambiamenti che si aggiungono a uno spettacolo più snello, stratificato e profondo”, ha dichiarato a tal proposito Eva Price. Proseguendo: “Il mondo continua a cambiare e questo ha condizionato la scrittura e la direzione”.

I produttori, riferisce ancora il Times, hanno lavorato a “Jagged Little Pill” per circa nove anni, sia per la complessità del progetto e sia per i cavilli relativi ai permessi di utilizzo delle canzoni di Alanis Morissette. “Volevamo creare qualcosa che non fosse solo un altro musical di Broadway, ma che rendesse giustizia all’eredità del disco”, ha spiegato Tiwary, per poi concludere: “Vogliamo che sia un musical che diverte ma con un messaggio”.

Il musical “Jagged Little Pill” è liberamente ispirato al disco della Morissette del 1995 ed è stato sceneggiato da Diablo Cody, mentre la sezione musicale è stata affidata al già collaboratore dei Green Day Tom Kitt. Ancora non sono state rese note le tempistiche del debutto a Broadway del musical.

La scorsa estate la voce di "Ironic" si è esibita nel Belpaese a Roma, Pistoia e Milano. Potete leggere qui la nostra recensione della tappa nella Capitale.