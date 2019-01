Il tour celebrativo del ventennale dell’album simbolo della band trip hop di Bristol – che farà tappa anche in Italia il 6 febbraio a Milano, l’8 a Roma e il 9 a Padova - ha preso il via ieri a Glasgow all’arena SSE Hydro. Nella cittadina scozzese i Massive Attack hanno festeggiato i vent’anni di “Mezzanine” (1998) portando in scena anche alcune cover, come “I Found a Reason” dei Velvet Underground, “10:15 Saturady Night” dei Cure e “Rockwrok” degli Ultravox. La tournée è stata anche l’occasione, per la formazione di “Teardrop”, per rinfrescare brani che Robert Del Naja e compagni non eseguivano dal vivo da parecchio tempo. Tra questi, “Exchange”, “Black Milk” e “Group Four”, che non venivano proposti, nella loro versione live, la prima dal 1998 e le altre due dal 2007.

Il tour, questa sera di stanza alla Manchester Arena della città inglese, nasce, per quanto riguarda la parte audiovisiva, dalla collaborazione tra Del Naja e il filmmaker Adam Curtis, che a questo proposito ha dichiarato nei mesi scorsi: “Lo show racconta la storia dello strano viaggio nel quale siamo tutti finiti negli ultimi vent’anni da quando è uscito ‘Mezzanine’”.

Ecco la scaletta e, a seguire, alcuni video del concerto di Glasgow:

I Found a Reason (Velvet Underground)

Risingson

10:15 Saturday Night (Cure)

Man Next Door (con Horace Andy)

Black Milk (con Elizabeth Fraser)

Mezzanine

Exchange

Dissolved Girl

Rockwrok (Ultravox)

Inertia Creeps

Angel (con Horace Andy)

Teardrop (con Elizabeth Fraser)

Group Four (con Elizabeth Fraser)