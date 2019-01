Intervistato dall'edizione americana di Rolling Stones, Keith Richards ha svelato parte dei programmi che porteranno la band di "Brown Sugar" a pubblicare prossimamente il ventitreesimo album di inediti in studio della propria carriera, ideale seguito di "A Bigger Bang" del 2005: il gruppo tornerà in studio per una session di lavorazione al disco prima di intraprendere il tour che vedrà i Rolling Stones protagonisti sui palchi americani tra i prossimi mesi di aprile e giugno.

Lo storico sodale di Mick Jagger ha ammesso di aver passato le vacanze di Natale a passare in rassegna gli spunti candidati a diventare le canzoni della prossima fatica sulla lunga distanza: "Spesso non è tanto scrivere [canzoni], ma ascoltare quello che hai scritto per capire meglio", ha spiegato il chitarrista, "Poi lavorare di lima e tutto il resto. E' davvero noioso, sembra di essere in una falegnameria".

Richards ha poi spiegato perché, nonostante la veneranda età, i Rolling Stones non abbiano alcuna intenzione di dare l'addio alle scene dal vivo: "Non sono affatto stanco dei tour", ha dichiarato l'artista, "Non è così male farli, no? Ti alzi la mattina e fai quello che ti piace fare, e che per fortuna piace anche a diversi milioni di persone. Sai, non è una cosa da farti arricciare il naso. E poi è quello che faccio. E tutto il gruppo la pensa come me. Una cosa del genere puoi farla solo se sono tutti d'accordo. E il fatto che tutti [nel gruppo] la pensino allo stesso modo trovo sia un incredibile tributo ai miei compagni. Loro vogliono andare in tour, e basta".

"Io e Mick siamo stati insieme in studio per qualche giorno, un mesetto fa, solo a suonare. Potrebbe esserci una nuova session a dicembre. Siamo nelle fasi iniziali. Ora faremo questo tour, quindi forse [uscirà] l'anno prossimo. Forse. Mi sembra una previsione ragionevole", aveva spiegato solo lo scorso novembre Richards sempre a Rolling Stone USA: "Abbiamo buttato giù alcune canzoni insieme a Don Was. Stiamo semplicemente lavorando. Ci siamo divertiti molto e abbiamo ottenuto alcune cose interessanti". Nella stessa intervista il chitarrista aveva lasciato intendere che il prossimo tour - che in partenza la prossima primavera negli USA - possa segnare la fine della carriera sui palchi dei Rolling Stones: dichiarazioni, queste ultime, contraddette da quelle più recenti rilasciate oggi, lunedì 28 gennaio, alla testata americana.