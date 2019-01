"Blinded by the Light", il film diretto da Gurinder Chadha (la regista già dietro la macchina da presa di "Sognando Beckham" del 2002) incentrato sulle vicende di un cittadino britannico di fede musulmana la cui vita è cambiata grazie alla musica di Bruce Springsteen, sarà distribuito nelle sale cinematografiche: l'opera, proiettata ieri, domenica 27 gennaio, al Sundance Film Festival, è vincolata da un contratto di distribuzione mondiale del valore di 15 milioni di dollari siglato con la Warner Bros, che - riferisce Deadline - provvederà a recapitare la pellicola nelle sale di tutto il mondo eccezion fatta per quelle inglesi, australiane e neozelandesi (già oggetto di un accordo stipulato con altro distributore). Non è escluso, quindi, che "Blinded by the Light" possa arrivare anche nei cinema italiani.

Sempre secondo Deadline, il film è stato accolto molto bene dal pubblico della rinomata rassegna americana che ne ha ospitato l'anteprima: il Boss, che secondo voci non confermate avrebbe preso parte di persona alla prima, non si è presentato al festival di Park City, Utah, per - ha spiegato la stessa Chadha - "non distogliere l'attenzione del pubblico dalla pellicola".

Con un cast nel quale figurano, tra gli altri, Viveik Kalra, Nell Williams, Hayley Atwell e Rob Brydon, "Blinded by the Light" è basato sul libro "Greetings From Bury Park", autobiografia del giornalista britannico di origini pachistane Sarfraz Manzoor: nel volume il protagonista racconta come, a sedici anni, l'ascolto dell'album del rocker del New Jersey "The River" l'abbia aiutato a superare il conflitto interiore dovuto alla cittadinanza inglese e alla fede musulmana spingendolo a diventare uno scrittore. Il titolo del film, "Blinded by the Light", è lo stesso della prima traccia di "Greetings From Asbury Park, N.J.", album di debutto di Springsteen pubblicato nel 1973.