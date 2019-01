Sarà disponibile a partire dal prossimo 21 febbraio (come allegato alla rivista Prog, al prezzo di 19,90 euro) "La parte mancante", album solista di Francesco Di Giacomo, già voce del Banco del Mutuo Soccorso che nel 2013 lasciò la band oggi guidata da Vittorio Nocenzi per intraprendere la carriera in proprio: il disco è stato scritto e registrato dal cantante sardo insieme a Paolo Sentinelli (già collaboratore del Banco nel 1994 per l'album "Il 13") tra il 2014 e il 2016, anno della scomparsa di Di Giacomo, rimasto vittima di un incidente stradale a Zagarolo, comune della provincia romana dove l'artista viveva da tempo.