La Westdeutscher Rundfunk Köln, emittente radiotelevisiva pubblica del Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia attiva dal 1956, ha ripescato dai proprio archivi un filmato che documenta integralmente una delle prime esibizioni pubbliche dei Kraftwerk.

Il concerto è stato registrato nel 1970, anno di formazione della band capitanata da Ralf Hütter, presso Soest, cittadina situata a pochi chilomentri da Dortmund, quando in formazione erano presenti solo - oltre a Hütter alle tastiere - l'altro cofondatore della band, Florian Schneider (a flauto e tastiere) e Klaus Dinger alla batteria. Lo show proposto dalla WRK circolò già in passato - ma solo in formato audio - grazie a diversi bootleg pubblicati anche negli ultimi anni: durante il concerto il gruppo eseguì - oltre a una intro - "Stratovarius" e "Ruckzuck" (inclusi nell'eponimo album di debutto dei Kraftwerk pubblicato nel 1970), oltre che "Heavy Metal Kids" e "Improvisation 1", brani che successivamente non trovarono spazio su pubblicazioni in studio.

Prima del concerto a Soest Hütter e Schneider avevano già pubblicato un album ufficiale insieme, "Tone Float" del 1968, come elementi degli Organisation, band sperimentale considerata l'embrione di quello che sarebbero diventati i Kraftwerk negli anni a venire.