“Vado a Sanremo con lo spirito del guerriero della luce, che porta luce in ogni dove”, dice Arisa. Basta tormenti: con “Mi sento bene” Rosalba Pippa vuole ispirare leggerezza. “La canzone dice che è inutile elucubrare sul senso della vita. La vita va vissuta momento per momento cercando di non rimandare a domani quel che puoi amare oggi”.

C’è “Una nuova Rosalba in città”, come recita il titolo dell’album che uscirà l’8 febbraio cui hanno collaborato 17 autori e 6 produttori. “Mi sento tutta nuova. Voglio stare bene, allontanando sostanze e persone nocive. Non voglio sentirmi più sbagliata. Voglio essere felice di come sono. C’è anche un sound nuovo, con strutture iconiche che tendono a grandi successi del passato”. In tarda primavera ci sarà un tour nei club. “Forse in estate farò le piazze, a settembre canterò nei teatri”.